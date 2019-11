Pierre Lapointe ajoute une supplémentaire aux Francos et plusieurs dates au Québec

Pierre Lapointe sera de retour aux Francos de Montréal l'an prochain. Fort du succès de la vente des billets des cinq représentations de son spectacle «Pour déjouer l'ennui» qu'il offrira à l'Usine C, à Montréal, du 25 au 29 février 2020, il proposera une supplémentaire lors du grand festival de musique, le 17 juin.

Le rendez-vous est prévu au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts. Le public pourra réserver ses places à compter de vendredi.

Porté par le récent dévoilement de «Pour déjouer l'ennui», son huitième album de chansons originales en carrière, l'auteur-compositeur-interprète amorcera sa prochaine tournée du Québec le 17 février, avec un concert au Grand Théâtre de Québec. Il y sera trois soirs.

«Je vous promets une suite de petits moments suspendus, un collier de mes plus belles chansons enrobé de douceur et de simplicité. Mes quatre musiciens et moi vous attendons impatiemment avec nos berceuses pour petits enfants devenus grands», a laissé savoir Pierre Lapointe dans un communiqué.

Toutes les dates inscrites à horaire se trouvent au pierrelapointe.com.

L'artiste vient également de lancer un nouveau clip pour «Le monarque des Indes», plus récent extrait de son album qui est une collaboration avec Albin de la Simone.

Outre ses engagements sur scène, Pierre Lapointe a accepté de remplacer Éric Lapointe comme coach lors de la prochaine édition de «La Voix» que diffusera TVA au début de 2020.