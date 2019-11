Sergei Zubov sera un immortel des Stars

Les Stars de Dallas retireront le numéro 56 de leur ancien défenseur Sergei Zubov la saison prochaine, ont-ils annoncé lundi.

Celui ayant également évolué avec les Penguins de Pittsburgh et les Rangers de New York sera d’ailleurs intronisé au Temple de la renommée du hockey la semaine prochaine. De 1996 à 2009, il a amassé 152 buts et 619 mentions d’aide pour 771 points en 1068 matchs du calendrier régulier, soulevant la coupe Stanley à deux occasions. Zubov a notamment remporté le trophée dans l’uniforme des Stars en 1999.

«Ce sont d’excellentes nouvelles, j’apprécie beaucoup, a-t-il commenté au site NHL.com à propos de l’hommage prévu par la formation texane. Ce fut un honneur de jouer pour cette concession pendant si longtemps. [...] Ce cadeau, c’est pour ma famille, mes amis et les gens que j’ai côtoyés, je pense. Il s’agit d’une belle reconnaissance pour eux.»

«C’est une grande distinction et vous savez à quel point c’est rare, a aussi affirmé le président des Stars, Brad Alberts. Nous voulions toujours retirer son chandail et son arrivée au Temple a facilité notre décision. Ce sera une soirée agréable.»

Zubov a joué à Dallas de 1996 jusqu’à la fin de son parcours dans la Ligue nationale. Il domine les arrières de l’équipe avec 549 points, 111 buts, 438 aides et 839 parties, en plus d’être en tête pour le total de tirs (1694) et le différentiel (+103).

La date exacte du retrait de chandail demeure indéterminée. Avant lui, l’organisation a récompensé de la même façon Neal Broten, Bill Goldsworthy, Mike Modano, Bill Masterton et Jere Lehtinen.