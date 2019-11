«Transparent»: Mario Tessier, maître de l'autodérision

MONTRÉAL | À 48 ans, Mario Tessier n'a plus envie de se cacher. Avec «Transparent», son deuxième spectacle solo réussi, dont la première montréalaise a eu lieu mardi soir à L'Olympia, il se livre en toute franchise dans un «one-man-show» de quelque 90 minutes bien tassées.

Sa cible préférée? Lui. Et il s'en donne à coeur joie d'entrée de jeu.

Durant les premières minutes, il avoue sans gêne détester son prénom. «Je ne me suis jamais senti de ma vie comme un Mario... Mario, dans ma tête, il est bon en mécanique... Et il va à la chasse», dit-il.

Son apparence en prend aussi pour son rhume. Se décrivant comme une «Dodge Caravan», il révèle aussi avoir douté de son apparence à tel point qu'il a eu recours au Botox, lui qui a déjà reçu des injections au-dessus des sourcils. Il avoue avoir tenté de déjouer le temps, sans succès. «J'avais l'air du Joker dans "Batman"... J'avais l'air d'un croisement entre Anne-Marie Losique et Kim Jong-un.»

Jeunesse et vieillesse

À l'aube de la cinquantaine, l'humoriste confie également détester vieillir. Il revient sur sa jeunesse en se rappelant de bons moments passés, en comparant intelligemment avec ce qu'il subit aujourd'hui. «À 48 ans, mes érections, c'est comme un boeuf bourguignon; si je veux être sûr d'en avoir le soir, faut que je me parte ça le matin.»

Il dit aussi souhaiter pouvoir vivre jusqu'à 100 ans, mais il illustre joyeusement son espérance de vie qui a été érodée en raison du Cheez Whiz, des Froot Loops, de la fumée secondaire, du Mercurochrome, des jujubes pleins de microbes, du jus Tang, du vin et du stress ressenti dans l'armée ou lors des galas.

Effleurant plusieurs sujets, dont les réseaux sociaux et les religions, l'humoriste frappe un grand coup avec les quelques minutes où il nous transporte avec lui dans sa série de tests médicaux qu'il a passés en raison de son âge. Son entretien avec une docteure est très convaincant.

Simplicité bien placée

Bien qu'il sache très habilement rire de lui, l'artiste distille judicieusement de drôles de clins d'oeil à Éric Salvail, Martin Matte, Dan Bigras, Éric Lapointe, Patrice Bélanger, Ariane Moffatt ou encore José Gaudet.

Et il le fait dans une mise en scène de Serge Postigo dépouillée et efficace, devant le titre de son spectacle écrit en grosses lettres, un petit tabouret et un oreiller à massage (qui met la table à une des meilleures portions du spectacle) pour accessoires.

Avec «Transparent», Mario Tessier, longtemps associé au duo Les Grandes Gueules, prouve une fois de plus, comme le titre de son premier spectacle solo l'indiquait, qu'il peut très bien faire rire seul comme un grand.

Pour connaître les autres représentations du spectacle «Transparent»: mariotessier.ca.