Trois outils pour créer un portfolio en ligne

Anne-Marie Tremblay - 37e AVENUE

Quels sont les meilleurs outils numériques pour créer un portfolio qui se démarque ? Spécialiste en acquisition de talents, art et animation au studio montréalais d’Ubisoft, Rouel Hidalgo en feuillette virtuellement des milliers par année. Voici ses trois applications favorites.

ArtStation

Facile d’utilisation, ArtStation a été adoptée massivement par les artistes des domaines du jeu vidéo et des effets visuels, indique Rouel Hidalgo. Cette plateforme se hisse donc au premier rang de son palmarès, notamment parce qu’il est possible d’y mettre en valeur des œuvres en différents formats, comme la 2D et la 3D, ou des vidéos. « En plus d’être un standard dans l’industrie, ArtStation ressemble à un réseau social où les artistes peuvent se connecter avec d’autres. » Blogues, défis artistiques et offres d’emploi complètent le tableau.

Behance

Plus axé sur l’image, Behance ressemble à Instagram, compare le recruteur. « Cet outil est plutôt utilisé par les artistes 2D, par exemple les concepteurs graphiques ou les illustrateurs », explique le spécialiste des portfolios numériques. Encore une fois, Behance permet de publier un album de ses œuvres et de le maintenir à jour.

Wix et Squarespace

Concevoir son propre site, grâce à des éditeurs comme Wix ou Squarespace, peut constituer une belle carte de visite, estime Rouel Hidalgo. Cela dit, il faut prendre le temps de le personnaliser. « Plusieurs artistes d’expérience utilisent leur site web pour leurs archives, alors que leur travail récent est publié sur des sites comme ArtStation. » Un complément intéressant !