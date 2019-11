Ugo Fredette: l'enfant vit encore avec des «images de mort»

SAINT-JÉRÔME | Vive colère, cauchemars intenses, peur maladive du sang : l’enfant de 6 ans qu’Ugo Fredette a entraîné dans sa cavale, après avoir tué sa conjointe et un aîné dont il a volé la voiture, vit encore avec des « images de mort » dans la tête, deux ans après le drame dont il a été témoin.

« Jamais je ne pourrai lui enlever les images de mort qu’il a vues. Et jamais je vais pouvoir lui redonner cette innocence, cette candeur, cette naïveté, cette pureté qui est propre à l’enfance, et qu’on lui a volées. »

Ces mots ont été écrits par une adulte proche de l’enfant de 6 ans à qui Ugo Fredette a fait voir l’horreur, il y a un peu plus de deux ans.

« Enfant brisé »

Son auteure, que l’on ne peut identifier sur ordre du tribunal, y décrit un « enfant brisé », qui se réveille la nuit en criant, hanté par des souvenirs dessinés à l’encre rouge.

Un enfant qui « panique, hurle, tremble comme une feuille, devient blanc » à la vue du sang, tel celui des deux victimes de Fredette, dont ses petits vêtements ont été imprégnés.

Un enfant qui pense que quelqu’un risque de mourir dès qu’une autre personne élève la voix à son endroit.

Un enfant qui ne sait pas faire la différence entre le bien et le mal.

L’émotion était à son comble hier dans la salle d’audience du palais de justice de Saint-Jérôme lorsque ces mots ont été lus par le procureur de la Couronne, Me Steve Baribeau.

Les larmes déferlaient sur les joues de nombreux proches des victimes venus assister à la première étape des observations sur la peine.

Une dizaine d’entre eux ont aussi lu leur propre lettre (voir extraits) à la juge de la Cour supérieure Myriam Lachance, pour lui expliquer les conséquences que les morts tragiques et soudaines de Véronique Barbe et d’Yvon Lacasse ont engendrées dans leurs vies.

Tueur impassible

Le meurtrier de 44 ans, lui, est demeuré de glace pendant tous les témoignages.

Assis dans le box vitré des accusés, vêtu d’un chandail blanc à manches longues fourni aux détenus fédéraux, il n’a pas démontré la moindre émotion, même lorsque la mère de Véronique Barbe ou la fille d’Yvon Lacasse l’ont interpellé directement durant leur lecture.

À peine a-t-il rougi légèrement lorsque le procureur a parlé de l’enfant de 6 ans qu’il a entraîné avec lui dans une cavale de 24 heures, le 14 septembre 2017.

Ce jour-là, Fredette a tué sa conjointe de 41 ans en la poignardant à 17 reprises dans leur résidence de Saint-Eustache, car il n’acceptait pas leur rupture.

Le tueur a ensuite rapidement quitté les lieux, en amenant le jeune garçon qui a vu Mme Barbe rendre son dernier souffle.

Sur sa route, Fredette s’est attaqué à Yvon Lacasse, un aîné dont il a volé le véhicule pour poursuivre sa fuite à l’insu des autorités qui étaient à ses trousses.

L’enfant de 6 ans était aussi présent, à la halte routière se trouvant à la jonction des routes 158 et 329, à Lachute, lorsque l’assassin a battu à mort l’homme de 71 ans.

Fredette a ensuite jeté le corps du septuagénaire dans un boisé des Laurentides, où il a été la proie des animaux pendant six jours avant d’être retrouvé par les policiers.

Il a finalement été arrêté le lendemain au terme d’une poursuite avec des patrouilleurs de la police provinciale de l’Ontario, qui ont dû pointer leur arme sur lui et utiliser une arme à impulsion électrique pour qu’il se rende.

Fredette a été déclaré coupable de deux meurtres prémédités le 19 octobre dernier, au terme d’un procès devant jury d’un mois et demi.

Il a été automatiquement condamné à la prison à vie sans possibilité de libération avant 25 ans. La Couronne a demandé à ce que ce minimum soit doublé par la juge Lachance, puisque le tueur a fait deux victimes.

Cela signifierait que Fredette ne pourrait pas quitter le pénitencier avant l’âge de 91 ans.

La défense s’y oppose et fera entendre ses arguments à cet effet au printemps 2020.

Extraits de quelques lettres :

« Je ne voulais pas qu’elle [Véronique Barbe] reste avec Ugo [Fredette] parce que je trouvais qu’avec lui, elle avait perdu son sourire. Ce fut la cause de quelques chicanes entre elle et moi, où je lui demandais de le quitter. Mais ce soir-là, le 14 septembre, j’ai réalisé que j’avais raison de lui faire cette demande-là. Mais à ce moment-là, avoir raison était la pire des choses qui pouvait nous arriver. Il était trop tard, il l’avait gardée pour lui, pour toujours. [...] Malgré tout le mal qu’il a causé à [Véronique Barbe], à moi et à ma famille, je ne lui souhaite pas de souffrir. Je ne voudrais cependant pas qu’il puisse faire du mal à quiconque d’autre. [...] Cependant, [Mme la juge], vous avez la possibilité d’éviter qu’un tel drame [ne] se reproduise en ne lui permettant pas de revoir la lumière du soleil. » - Un adolescent, proche de Véronique Barbe

« C’est impensable pour moi de vivre maintenant sans ma fille, de ne plus voir son magnifique sourire, sa joie de vivre, ... Tout ça a été brisé à jamais. Tout ça, [Ugo Fredette] ne l’a enlevé, [Ugo Fredette] me l’a volé! Ce n’est pas naturel de voir partir son enfant avant le départ des parents et surtout pas dans de telles circonstances; c’est cruel, inhumain et ignoble. » - Claudette Biard, mère de Véronique Barbe

« Tous les mots que je peux vous adresser aujourd’hui n’élimineront pas tous les maux que la perte de Véronique nous a engendrés. Angoisse, tristesse, anxiété, perte d’énergie, insomnie, ... Maintenant, je souhaite que vous nous rendiez notre liberté [Mme la juge] en imposant une sentence à la longueur de notre peine qui nous a été infligée par cette triste soirée du 14 septembre 2017. » - Un ex-conjoint de Véronique Barbe

« Quelques jours après son décès [celui de Véronique Barbe], j’ai réalisé qu’Ugo [Fredette] l’avait enlevé à nous avant même qu’elle ne meure. C’est comme ça dans ma tête. Je ne pouvais plus lui parler comme je lui parlais avant. » - Une adolescente, proche de Véronique Barbe

« À cause de toi Ugo [Fredette], Véronique [Barbe] est devenue une autre femme. Elle avait perdu sa joie de vivre. Tu la traitais comme ta chose, ta possession jusqu’à la priver de sa famille, de ses amis et de sa vie. » - Jovette Biard, marraine de Véronique Barbe

« Lorsque j’étais petite et que j’avais peur des monstres sous mon lit ou dans ma garde-robe, on me disait que les monstres n’existaient pas. Sans le vouloir, on m’avait menti. [...] [Véronique Barbe] est morte, car elle a été assassinée par ce en quoi j’avais peur quand j’étais petite. Elle a été tuée d’une des façons les plus horribles, atroces et abominables. » - Anne-Marie Normand, amie de Véronique Barbe

« Peu de gens peuvent se targuer d’avoir une amie sincère, loyale, qui ne juge pas et qui est toujours là, autant dans les moments joyeux comme dans les moments difficiles. J’ai eu cet honneur qui malheureusement me fut enlevé trop tôt. [...] Malheureusement, je crains fort que ce vide ne pourra jamais être comblé. » - Josiane Machabée, amie de Véronique Barbe

« Après ce qui s’est passé, j’éprouve de la haine et de la colère et aussi une peine énorme. Parce qu’un homme a décidé de prendre la vie de ma fille. Un homme méchant et égoïste, qui pensait à une seule chose : à lui-même. Il n’y a pas de peine assez grande pour lui, ma fille ne reviendra jamais. » - Pierre Barbe, père de Véronique Barbe

« Il y a, depuis [deux ans], un avant 15 septembre qui était simple, doux et harmonieux, et il y a malheureusement un après 15 septembre 2017, qui est angoissant, horrible et tellement douloureux. [...] Comment expliquer [aux] six frères et sœurs [d’Yvon Lacasse] que le bébé de la famille, le plus jeune, est parti avant tout le monde, sans dire bonsoir et un dernier “Je t’aime”. Comment on trouve les mots justes ? La colère et l’incompréhension les habitent tous depuis. Le stress, l’angoisse que tu leur as fait vivre pendant les recherches et depuis est immesurable. [...] Ils ont sur le cœur une plaie béante qui ne se fermera jamais. [...] Tu m’as volé mon père, mon confident, celui à qui je pouvais tout dire, tout raconter, il m’écoutait sans me juger. Jamais je ne te pardonnerai tes gestes. Ma plus grande peine sera toujours de ne pas l’avoir accompagné dans la mort. Personne ne lui a tenu la main, l’a accompagné dans ses souffrances, il est mort bien seul et c’est le plus grand drame de ma vie, car mon père ne méritait pas toute la souffrance que tu lui as fait subir. » - Jennifer Lacasse, fille d’Yvon Lacasse