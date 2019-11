Un débat réservé aux principaux candidats lors de la prochaine élection?

Un débat pourrait éventuellement être réservé aux chefs de partis ayant une réelle chance de devenir premier ministre du Canada, a laissé entendre le commissaire aux débats, l'ancien gouverneur général David Johnston, mardi.

Lors de la dernière élection fédérale, les six principaux chefs de partis avaient été invités à participer aux deux débats en français et en anglais organisés par la Commission aux débats des chefs. Le ton était rapidement devenu cacophonique, tout particulièrement en anglais, chaque chef tentant de faire valoir ses idées dans le peu de temps qu'il avait pour le faire.

«Je crois que le fait que nous avions six chefs a rendu le plateau très occupé», a reconnu M. Johnston en marge d'un événement à Ottawa, selon des propos relayés par CBC News.

«Une proposition, c'est qu'on pourrait avoir un débat avec seulement deux ou trois chefs et, peut-être que l'idéal serait un débat dans les deux langues avec deux ou trois chefs et un autre débat dans les deux langues avec six ou sept chefs», a avancé le commissaire.

Un rapport sur les hauts et les bas des deux débats organisés par la commission – qui en était à sa première expérience – est attendu d'ici la fin mars.

Mettre de l'avant un débat avec seulement les chefs ayant une réelle chance de devenir premier ministre exclurait toutefois certaines formations politiques, comme le Bloc québécois, qui ne présente des candidats qu'au Québec.

«Tous les partis qui ont fait élire des députés méritent de participer aux débats. Les critères actuels conviennent et le commissaire devrait s’assurer de les faire respecter plutôt que de les remettre en question», a réagi Luc Thériault, porte-parole des réformes démocratiques au Bloc.