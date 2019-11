Dans l’œil du Québec inc.: une haute dirigeante de Canada Goose vend

Dans cette chronique hebdomadaire­­­, nous vous proposons un survol des transactions d’initiés dans les entreprises publiques québécoises, les investissements dans les jeunes entreprises d’ici et les analyses de titres d’actions en Bourse.

Une haute dirigeante de Canada Goose vend un bloc de ses actions

Capture écran, Linkedln

Une haute dirigeante du fabricant de manteaux et vêtements Canada Goose (GOOS), Ana Mihaljevic, a vendu un bloc de 11 484 de ses actions au cours de la dernière semaine. Les données transmises aux autorités boursières font état d’un prix de vente moyen à 57 $. La directrice commerciale de Canada Goose détient toujours plus de 62 000 actions de Canada Goose. Depuis le début de l’année, le titre de Canada Goose à la Bourse de Toronto a baissé de près de 17 %.

Le titre de Bombardier reprend de l’altitude

Le titre de Bombardier (BBD.B) s’est ressaisi à la Bourse de Toronto depuis un mois. L’action de Bombardier s’est appréciée depuis de 31 % pour terminer lundi à 2,07 $. En juillet 2018, le titre de Bombardier avait atteint un sommet des six dernières années à 5,41 $. Certains analystes (Desjardins et BMO) croient que le titre de Bombardier pourrait encore prendre de l’altitude d’ici un an avec un cours cible de 4 $.

CGI «surperforme»

Le titre de CGI (GIB) continue d’attirer les bons commentaires des analystes. À la BMO Marchés des capitaux, l’analyste Thanos Moschopoulos croit que le titre de CGI continuera de surperformer avec un cours cible de 115 $ d’ici un an. L’analyste est d’avis que, malgré des vents contraires observés actuellement au sein de l’industrie des technologies de l’information, CGI détient un carnet de commandes très bien garni avec des marges bénéficiaires significatives. Depuis le début de l’année, le titre de CGI a avancé de 27 % à la Bourse de Toronto.

Un nouveau patron chez Axor

Photo courtoisie, AXOR Group Inc.

La firme de génie-conseil Groupe Axor vient de nommer Simon Gourdeau au poste de président de l’entreprise. Ce dernier était le vice-président de la division Énergie renouvelable chez Axor. Le Groupe Axor et Axor Experts-Conseils ont récemment admis avoir versé 115 000 $ en dons illégaux au Parti libéral du Canada et au Parti conservateur du Canada entre 2004 et 2009. Dans le cadre de cette entente, le Groupe Axor a accepté de verser 248 712,80 $ au receveur général du Canada alors qu’Axor Experts-Conseils a payé 199 163,15 $.