MAGNAN, Claude



À Laval, le 10 novembre 2019, à l'âge de 74 ans, est décédé M. Claude Magnan, époux de feu Nicole Millard.Il laisse dans le deuil ses enfants, Alain et Isabelle (Martin), ses petits-enfants, Noah et Maéva, ses frères, Daniel (Manon) et Gilles (Francine), ses soeurs, Francine (Gilles) et Réjeanne (Yvon) ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire :le dimanche 17 novembre dès 13h. Une cérémonie commémorative sera célébrée au salon à 17h.Vos témoignages de sympathie peuvent s'exprimer par des dons à la Maison de soins palliatifs de Laval.