SAVARD, Charles Eugène



À Pointe-Claire, le 10 septembre 2019, à l'âge de 86 ans, est décédé le Colonel (à la retraite) Charles Eugène Savard, époux de Madame Doris Perreault.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Martine (Philippe Hébert), Stéphane (Tracy Hawes) et Isabel (Jean-Rémi Mayrand), ses petits-enfants Alexandre (Julie), Guillaume (Natalia), Anthoni, Lucas et Ethan et son arrière-petit-fils Charles, sa soeur Michele (Pierre), ainsi que plusieurs parents et amis.Le Colonel Savard avait débuté ses études et son entraînement d'officier au Collège Militaire Royale (CMR) à St-Jean-sur-Richelieu, Qc en 1952. Gradué en 1955, il entama une brillante carrière en tant qu'officier au sein du Corps blindé royal canadien. Le Colonel Savard allait occuper plusieurs postes d'état-major et de commandement. Notamment, il fut le deuxième Commandant du 12e Régiment blindé du Canada entre 1969 et 1971 et Commandant du CMR St-Jean de 1978 à 1981.Une cérémonie privée à eu lieu au cimetière de St-Barthélemy.