VIAU, Gaston



De St-Etienne-de-Beauharnois, le 10 novembre 2019, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Gaston Viau, époux de Mme Thérèse Grégoire et père de feu Christian Viau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Robert, son petit-fils Didier ainsi que sa petite-fille Maéva.Il laisse également ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces de même qu'autres parents et amis.Sa famille accueillera parents et amis le samedi 16 novembre 2019 de 14h à 17h au :STÉPHANE GENDRON110, ST-LAURENT (angle Richardson)BEAUHARNOIS, 450-225-2200Une liturgie de la Parole suivra à 17h en la chapelle du salon funéraire. Il reposera ultérieurement au cimetière de St-Etienne-de-Beauharnois.