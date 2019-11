MARCOUX, Claude



Le 6 novembre 2019, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Claude Marcoux, époux de feu Sylvie Boudreau.Il laisse dans le deuil ses fils, Stéphane, Patrice (Daphne Mullins), ses petits-enfants, Véronique Pomerleau Marcoux (David Sharp) et Logan Marcoux. Il laisse également dans le deuil ses frères et soeurs, Roch, Jacqueline, André, Carolle, Colette, Rita, ses beaux-frères, belles-soeurs ainsi qu'autres parents et amis.Selon ses dernières volontés, monsieur Marcoux ne sera pas exposé.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.www.salondemers.com