LAUZON, Rolland



À Pointe-Claire, le 9 novembre 2019, à l'âge de 92 ans, est décédé Monsieur Rolland Lauzon, époux de Madame Suzanne Huard.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Denis (Lise), Diane (Michel), Carol (Serge) et Linda (Laurent), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 17 novembre de 13h à 17h et de 19h à 21h au complexe funéraire:La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital des Vétérans pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation québécoise des Vétérans serait apprécié en sa mémoire.