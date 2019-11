POTVIN, Félix



De Varennes, le 6 novembre 2019, à l'âge de 22 ans, est décédé Félix Potvin, fils bien-aimé de Josée Véronneau et de Michel Potvin.Outre ses parents, il laisse dans le deuil ses soeurs Marie-Lou, Maude, son frère Xavier, ses grands-parents, oncles et tantes, cousins, cousines et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 17 novembre de 13h à 17h au :VARENNES, QUÉBECcfpierretetreault@videotron.caTél. (450) 652-9131 Téléc. (450) 655-0941Une liturgie de la Parole, en présence des cendres aura lieu le même jour à 17h au salon dude Varennes.