MORVAN, Jean-Pierre



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Jean-Pierre Morvan, le 3 novembre 2019. Il laisse dans le deuil épouse et enfants. Jean-Pierre, propriétaire de l'hôtel Armor Manoir Sherbrooke pendant plus de 40 ans, nous a quittés à l'aube de ses 75 ans.La famille accueillera parents et amis le dimanche 17 novembre 2019 de 14h à 18h, à la:1260 chemin RemembranceMontréal, QC H3H 1A2