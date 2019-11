RIVEST, Roger



À son domicile, tel qu'il l'espérait, s'est éteint Roger Rivest, époux de feu Thérèse Roussin, le mardi 5 novembre 2019, à l'âge de 83 ans.Il laisse dans le deuil sa fille Manon, son gendre Benoit Bourdages, ses petites-filles Marie-Eve (Guillaume) et Laurence, son arrière-petit-fils Georges, son frère Robert (Yvette), ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele samedi 23 novembre 2019, de 13h à 17h. Les funérailles y seront célébrées à 17h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation En Coeur (fondation québécoise pour les enfants malades du coeur) au en-coeur.org, en mémoire de son arrière-petit-fils Marius.