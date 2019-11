CAMPEAU, André



À Montréal, le dimanche 10 novembre, à l'âge de 82 ans, est décédé André Campeau, époux de Denise Collard.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Josée (André Serge), Martin (Isabelle), ses petits-enfants Andrew et Danny et leurs conjointes, ses neveux et nièces, autres parents et amis.Les funérailles seront célébrées en l'église St-Arsène (1015, rue Bélanger, Montréal, Qc) le samedi 16 novembre à 11h30.Au lieu de fleurs, un don à Parkison Canada serait apprécié.