DUMAS, André, P.M.É.



M. l'abbé André Dumas, prêtre des Missions-Étrangères, est décédé à Laval, le 7 novembre 2019, à l'âge de 84 ans et 9 mois. Né à St-Norbert d'Arthabaska le 5 février 1935, il était le fils de Désiré Dumas et de Céa Gauvreau. Il a fait ses études secondaires au Séminaire de Nicolet et ses études théologiques au Grand Séminaire des Missions-Etrangères de Pont-Viau. Ordonné prêtre le 2 juillet 1960, il est parti pour le Honduras le 21 septembre 1961 où il travailla comme missionnaire jusqu'en 2015.Au Canada, il travailla au Service de l'animation missionnaire de 1985 à 1989. Au moment de son décès, il était retraité à la Maison centrale de Pont-Viau.Il laisse dans le deuil, outre ses confrères missionnaires, sa soeur Jeanne-D'Arc, ainsi que des neveux, des nièces et de nombreaux parents et amis.Un temps de prière aura lieu à la, jeudi le 14 novembre 2019, à 19h30.Ses funérailles seront célébrées dans le même lieu vendredi le 15 novembre à 14h, suivies du dépôt de son urne dans le columbarium.À sa mémoire, des dons à la Société des Missions-Étrangères seraient grandement appréciés.Courriel : smepq@smelaval.orgSite internet : https://www.smelaval.org