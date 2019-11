BONIN, Francine



Au CHSLD Manoir Trinité, le 6 novembre 2019, est décédée à l'âge de 71 ans, madame Francine Bonin.Elle laisse dans le deuil ses fils Patrick et Pascal, ses petits-enfants Jessica, Josie-Ann et William, ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 22 novembre 2019, de 18 h 30 à 21 h à la :Une cérémonie hommage sera célébrée à 21 h à la chapelle de la résidence funéraire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du cancer du sein du Québec.La famille tient à remercier l'équipe des soins du Manoir Trinité pour leur soutient et leur accompagnement.