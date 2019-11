LEMIRE, Louise (née Tremblay)



Entourée des siens, le 5 novembre 2019 à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Louise Tremblay, épouse de feu Normand Lemire.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Julie (Pierre Grygiel) et Jean-Lucien (Josée Gadoury), ses petits-enfants: Marie Grygiel, Catherine Lemire et Charles Grygiel.Elle était également la soeur de feu Angéline, feu Béatrice, feu Rachel, feu Jean-Baptiste, feu Raymond, feu Marc et Marthe.La famille recevra les condoléances le samedi 16 novembre de 13h à 17h au:FABREVILLE, LAVAL(450) 473-5934Un hommage lui sera rendu à 17h au salon même.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer.