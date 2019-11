BRUNET JASMIN, Hélène



À Salaberry-de-Valleyfield, le 10 novembre 2019, à l'âge de 97 ans, est décédée Mme Hélène Brunet, épouse de feu M. Lionel Jasmin, résidant à St-Clet.Elle laisse dans le deuil ses enfants Pierre (Ginette Deguire), feu Claude (Nicole Robillard), Francine (Louis Brunet), Guy (Francine Besner), Paule (Marcel Bergeron), Carole, feu Yvon (Suzanne Besner), feu Serge, Hugues (Julie Hovington), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants ainsi que parents et amis.Exposée le vendredi 15 novembre de 14h à 17h et 19h à 22h et le samedi 16 novembre de 9h à 10h au:J.A. LARIN & FILS100, ROUTE 338COTEAU-DU-LAC, QUÉBEC(450) 373-3636 www.jalarin.comLes funérailles suivront le samedi 16 novembre à 11h00 en l'église Ste-Geneviève-de-Pierrefonds, 16037, boulevard Gouin Ouest, Pierrefonds, H9H 1C7. Inhumation au cimetière de Ste-Geneviève-de-Pierrefonds.Des dons à la Fondation de l'Hôpital du Suroît, 150, rue St-Thomas, Salaberry-de-Valleyfield, Québec, J6T 6C1 seraient appréciés.