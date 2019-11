DUSSAULT, André



À Verdun, le 6 novembre 2019, à l'âge de 93 ans, est décédé M. André Dussault, époux de Mme Thérèse Charlebois.Outre son épouse, Il laisse dans le deuil sa soeur Jacqueline (Jean), ses belles-soeurs Yolande, Madeleine et Gisèle, ses enfants Ginette (Michel), Richard (Danièle), Claudette (Robert) et Claudine (Marie-Josée), ses trois petits-enfants, ses sept arrière-petits-enfants, ainsi que plusieurs autres parents et amis.En sa mémoire, la famille suggère de faire un don à l'Hôpital de Verdun.La famille recevra les condoléances le samedi 16 novembre de 13h à 15h, suivi d'une cérémonie à 15h à laLAURENT THÉRIAULT512 RUE DE L'ÉGLISEVERDUN