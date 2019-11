RIOPEL, Maurice



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 6 novembre 2019, à l'âge de 86 ans et 11 mois, est décédé monsieur Maurice Riopel, époux de madame Blandine Lafortune, fils de feu madame Rose Emma Villemaire et de feu monsieur Maximilien Riopel. Il demeurait à Québec.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Christian (Johanne Lessard) et Francine (Luc Major); ses petits-enfants : Dominique (Patrick Lenz), Geneviève (Patrick Mercier), Josianne (Charles Michaud) et Arianne (Yann Carpentier) ainsi que leur mère madame Isabelle Denis; ses arrière-petits-enfants : Léonard, Raphaël et Jonathan Lenz. Il laisse également dans le deuil sa soeur Lise (Jean-Marc Lafortune); ses beaux-frères et belles-soeurs : Bernard (feu Marie-Paule Cédras), Madeleine (feu Jean-Guy Turgeon), André (Madeleine Martin), Marguerite (André Laliberté), Martin (Ghyslaine Lafortune) ainsi que de nombreux neveux nièces, cousins, cousines et autres parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à la :DES DEUX RIVESCentre funéraire du Plateau693, AVENUE NÉRÉE-TREMBLAYQUÉBEC, G1N 4R8Tél. 418 688-2411 ou 1 888 688-2411Télé. 418 688-2414le vendredi 15 novembre 2019, de 19 h à 22 h et le samedi 16 novembre 2019, de 9 h à 12 h.La famille adresse de chaleureux remerciements à l'équipe extraordinaire du département de soins palliatifs de l'hôpital Jeffrey Hale, pour la qualité de leurs soins et leur accompagnement d'exception.www.coopfuneraire2rives.com