LÉVESQUE, Pierrette (née Viel)



À Laval, le 24 octobre 2019, à l'âge de 79 ans, est décédée Mme Pierrette Viel, épouse de M. Gérard Lévesque.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants, Éric, Sonia et sa fille ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 2500 des Perron à Lavalle vendredi 15 novembre de 19h à 21h et le samedi 16 novembre de 13h à 15h30, suivra une cérémonie à 15h30 au salon.