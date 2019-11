TRUDEAU (née MÉNARD)

Gertrude



" Le matin du 10 novembre, âgée de 92 ans, je suis partie rejoindre mon époux feu Jacques Trudeau et mon fils Yvon.Je laisse dans le deuil : mes enfants Denis (Francine Laurin), Lise (Gérard Larivière), Lucie (André Michaud), ma belle-fille Lyne Trudeau, mes 6 petits-enfants, mes 11 arrière-petits-enfants, mes soeurs Isabelle Denault et Lisette Poissant, mes frères Paul-Henri Ménard et Jacques Ménard ainsi que plusieurs autres parents et amis.Je vous remercie tous très chaleureusement d'avoir fait partie de ma vie. Je m'engage sur un autre chemin. Je vous souhaite de poursuivre le vôtre dans la paix et l'amour.Afin de contribuer, à alléger la souffrance des prochains malades, un don à la Fondation Cité de la Santé de Laval serait grandement apprécié.Ma famille vous accueillera le samedi 23 novembre à partir de 13h00 au Mausolée Saint-Martin du complexe :Une cérémonie se tiendra au même endroit à 16h30. "