GRANDMONT, Micheline



Le 9 novembre 2019, à l'âge de 68 ans, est décédée Mme Micheline Grandmont, de St-Jacques.Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs: Jean-Pierre, Lise (Serge), Serge, France, Carole (André), Jean-Claude (Anne), René (Suzanne) et Jacques, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera à505, BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC J4J 2H5le samedi 16 novembre 2019 de 9h à 12h et de 13h à 16h. Les funérailles suivront à 16h, à la chapelle du complexe funéraire.