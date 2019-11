OUIMET, Denise née Trahan



Autrefois de Fabreville, Laval, le 10 novembre 2019, à l'âge de 78 ans, est décédée Mme Denise Trahan, épouse de M. Régent Ouimet.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Michel (Suzanne), Lucie (Yves), Benoit (Chantal), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, sa soeur Francine et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 15 novembre de 14h à 17h et de 19h à 21h et le samedi 16 novembre dès 9h au complexe :FABREVILLE, LAVAL450-473-5934Les funérailles auront lieu le samedi 16 novembre à 11h en l'église Saint-Léopold à Fabreville.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.