BLEAU, née CAISSE, Madeleine



De St-Janvier, le 9 novembre 2019, à l'âge de 78 ans, est décédée Mme Madeleine Caisse, épouse de feu de M. Serge Bleau.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Benoit et Josée (Brent Boucher), sa petite-fille Amélie, sa soeur Jeanne D'Arc (Gaétan), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Elle sera exposée aux :17745, RUE VICTORMIRABEL, QUÉBEC, J7J1L4vendredi, le 15 novembre 2019, de 14h à 17h et de 19h à 22h et samedi, le 16 novembre 2019, de 10h à 12h et dès 13h, les funérailles seront célébrées en l'église de St-Janvier à 15h.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation Pallia-Vie seraient appréciés.