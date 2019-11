POIRIER, née CÔTÉ, Claire



De Mirabel, le 10 novembre 2019, à l'âge de 79 ans, est décédée Mme Claire Côté, épouse de feu M. Jean-Paul Poirier.Elle laisse dans le deuil ses enfants Hélène (Réal Lacroix), Pierre (Sylvie Laberge), Daniel (Manon Drolet), Michel (Chantale Tougas), Guy (Lise Blanchette) et Sylvie (Raynald Lapierre), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, son frère Jean, sa soeur Nicole (François), beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Elle sera exposée au :418 BOUL. LABELLEROSEMÈREle vendredi 15 novembre de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le samedi 16 novembre dès 9h. Une réunion de prières aura lieu en son honneur ce samedi 16 novembre à 10h30.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société canadienne du cancer.