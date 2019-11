ST-PIERRE, Georgette



Le 10 novembre est décédée Georgette St-Pierre, à l'âge de 74 ans, épouse d'André St-Pierre.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses deux filles, Lyne (Marc Labbé) et Martine (Paul Farthing), ses petits-fils Félix et Mathieu, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 15 novembre de 13h à 16h à la :2125, NOTRE-DAME, LACHINE514-631-1511La cérémonie suivra dans la chapelle de la résidence à 16h.