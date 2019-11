MARTEL, Serge



À Châteauguay, le 6 novembre 2019, est décédé M. Serge Martel, époux de Mme Sylvia Provencher.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Pierre (Isabelle), Robert (Sylvie), Maurice (Nathalie), Yves (Annie) et Marie-Rose (Pascal), ses petits-enfants Serge (Marie-Douce), Cynthia (Philippe), Priscillia, Gabriel (Vanessa), Mikael, Dylan, Jeffrey, Shawn, Allyson, Vincent (Élora), Alexandre, Olivier, Emerick, Rosalie, Étienne, François-Louis et son petit soleil Léa-Rose, ses arrière-petits-enfants Sheldon, Lyana, Jackson, Hayden, Laila et Keenan, ses frères et soeurs Jean-Maurice (France), Christiane (Carol), Chantale (Jocelyn), Sylvette, Josée (Michel), François (Sylvie) et Cathy (Guy), ses beaux-frères et belles-soeurs Gérard (Hélène), Pierrette (feu Réal), Lina (Junior), Yvette (Pierre), Louise, feu Claire, Esther et Danielle (feu Raymond), son meilleur ami de toujours Robert (Nancy) et ses enfants Nathalie, feu Josée, Sabrina (Benoit), Cassandra et Brandon, sa bru Chantale Archambault, neveux et nièces, cousins et cousines ainsi que plusieurs autres parents et amis.Il rejoint son frère Jean-André et ses soeurs Louise, Michelle et Jocelyne.La famille vous accueillera au complexe funéraire :96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle samedi 16 novembre 2019 de 13h à 17h, suivi d'une cérémonie commémorative en la chapelle du complexe à 17h.