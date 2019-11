ROUSSEAU, Nil



À l'hôpital Pierre-Boucher de Longueuil, le 8 novembre 2019, est décédé à l'âge de 88 ans, M. Nil Rousseau époux de Armande Pelletier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Nathalie, sa soeur Murielle Rousseau (Eugène Levesque), ses belles-soeurs : Yvette Chartrand (feu Gérald Rousseau), Ghislaine Perron (feu Lauréant Rousseau), Huguette Pelletier et Nicole Pelletier, plusieurs neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances à la :4 RUE ST-ANDRÉ, VERCHÈRESle samedi 16 novembre à compter de 13 heures. Une liturgie de la Parole sera célébrée à 15 heures suivie de l'inhumation au cimetière de Verchères.