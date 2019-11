Comment savoir si mon fils fait des caprices?

Mon fils est entré en première année du primaire en septembre, et comme mon conjoint et moi sommes au travail, nous l’avons inscrit au service de garde après l’école. Tout se passait bien jusqu’à il y a deux semaines. Chaque soir quand je vais le chercher, mon fils me fait une crise pour que son père ou moi allions le chercher tout de suite après l’école. Le début de ses crises a coïncidé avec le moment où la mère de son meilleur copain, qui est en congé de maternité, a commencé à venir chercher son fils tout de suite après l’école.

Chaque matin, j’ai peur qu’il m’en parle quand je le reconduis à l’école, mais il n’en fait rien. Ça ne se transforme en drame que le soir quand je vais le chercher. Pourrait-il y avoir une autre raison à son changement de comportement subit ?

Maman perplexe

Parlez-en donc avec l’éducatrice en garderie au lieu de continuer à vous en faire. Si rien, à part le départ hâtif de son ami le soir, ne le perturbe, vous pourrez développer un argumentaire pour lui faire comprendre que ce qu’il souhaite est impossible. Il comprendra d’autant plus qu’il ne semble manifester aucun rejet pour l’école quand vous l’y conduisez le matin.