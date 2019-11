Concernant le véritable rôle des parents

Règle générale, j’apprécie vos réponses, mais pas celle donnée ce matin à cette fille qui cherche une solution au fait que ses parents qui, n’ayant jamais été d’accord avec ses choix de vie, refusent de l’aider aujourd’hui. Vous le dites, et c’est vrai, il y a toujours un prix à payer quand on fait des choix. Mais quels sont les indices dans sa lettre pour justifier votre commentaire, et je cite : « ... et, dans votre cas, avec les parents rigides que vous avez... »

Que savez-vous au juste de la situation actuelle des parents ? Leur fille de 40 ans espère obtenir leur aide physique et financière, mais que savons-nous de l’état physique, financier et psychologique de ces deux personnes ? Que savons-nous de la qualité de leur accompagnement auprès de leur fille dans son enfance ? Comme nous n’en savons pas plus sur le reste de la fratrie, la question du « vrai rôle des parents » demeure entière, J’espère que cette fille-maman verra autre chose en eux que de la rigidité.

Micheline Jacques

La rigidité des parents me semble on ne peut plus évidente. Quand, pour une divergence d’opinions sur le chemin qu’un enfant emprunte pour se réaliser, les parents n’ont pour toute réponse que de la mettre à la porte et de lui enjoindre de se débrouiller par ses propres moyens, ça ne milite pas en faveur de la souplesse.

Je ne connais pas la situation actuelle des parents puisque leur fille est partie faire sa vie à 17 ans et qu’elle en a 40 quand elle tente un rapprochement pour combler des besoins émotifs et financiers. Mais loin de lui dire qu’ils manquent d’argent ou encore qu’ils ont des contraintes physiques qui les empêchent de lui venir en aide, ils lui remettent encore une fois sur le nez des choix de vie différents de ceux qu’ils auraient faits à sa place pour justifier leur refus de l’aider.

Quant à savoir quel genre de parents ils étaient pendant l’enfance de cette fille, elle n’en dit rien, et je dois me contenter de cette absence d’information pour répondre. En terminant, savoir bien remplir son rôle de parent, est-ce que ça veut dire qu’on doive répondre à toutes les demandes de nos enfants, sur tous les plans et quel que soit leur âge ? Même si rien n’empêche un parent d’aider son enfant jusqu’à son dernier souffle, s’il le veut et le peut, est-ce qu’un enfant émancipé ne doit pas normalement prendre ses responsabilités ?