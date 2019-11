Cotons ouatés et dérapages

Je n’ai pas pu m’empêcher de penser à toutes celles qui ont soif d’émancipation et qui souhaitent être appuyées, accompagnées dans cette démarche. Plutôt que d’agir en ce sens, la fédération vouée à représenter le droit à l’égalité fait plutôt la promotion de ce qui les garde enchaînées. C’est révoltant. Et tout ça au nom du droit à porter un coton ouaté.

Puis, il y a le discours du double standard. L’ultime dérapage en ce sens est venu de la plume de la chroniqueuse de La Presse Rima Elkouri. Je cite : « Pour une femme qui refuse d’être confinée à la petite case prévue pour elle, trop souvent, le même choix n’est pas vu comme un droit, mais comme une provocation. On lui rappellera, encore et toujours, que sa fonction première, en tant que femme, est de plaire... Sois belle (mais pas trop) et tais-toi. Et surtout, ne viens pas jouer à la victime ! Après tout, tu l’as cherché, en t’habillant trop ceci ou pas assez cela... »