Course à la chefferie du PLQ: Dominique Anglade annonce un appui de plus

La candidate à la chefferie du Parti libéral Dominique Anglade y est allée d’une démonstration de force à l’Assemblée nationale, mercredi, au lendemain de la démission du président de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), Alexandre Cusson, pressenti comme un potentiel adversaire.

Entourée des neuf députés qui appuient sa candidature, elle en a présenté un de plus en la personne de Gregory Kelley, représentant de la circonscription de Jacques-Cartier, à Montréal.

«Ça fait un an que je travaille avec Dominique et c’est vraiment une femme du cœur. [...] C’est quelqu’un qui représente tous les Québécois dans les régions», a déclaré Gregory Kelley mercredi.

Photo Simon Clark

Pour éviter le couronnement de Dominique Anglade, l’establishment du PLQ a sollicité le maire de Drummondville, Alexandre Cusson.

Ce dernier a démissionné mardi de son poste de président de l’Union des municipalités (UMQ), afin de peaufiner sa réflexion sur la possibilité de se porter candidat à la direction libérale.

Dominique Anglade ne s’est pas montrée déstabilisée par cette nouvelle candidature.

«Depuis le début, je dis qu’on voulait une course pour débattre des idées de fond. J’ai appris qu’il avait pris sa carte de membre du Parti libéral et on lui souhaite la bienvenue, et on a hâte que la course démarre», a-t-elle indiqué.

Elle s’est aussi défendue d’organiser cette démonstration de force au lendemain de la démission d’Alexandre Cusson de l’UMQ, en affirmant que l’annonce de l’appui de Gregory Kelley était déjà prévue.

Tout récemment, la députée Marwah Rizqy, que plusieurs voyaient jusqu’ici comme la principale rivale de Dominique Anglade, a décidé de reporter sa décision de se lancer ou non dans la course à la chefferie libérale.

Gaétan Barrette doit également dévoiler prochainement le fruit de sa réflexion sur la chefferie libérale.