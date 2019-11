ROBERGE, Lise



De Mascouche, le 7 novembre 2019, à l'âge de 80 ans, est décédée Mme Lise Roberge, épouse de M. Claude Bilodeau, fille de feu Ubald Roberge et de feu Bernadette Fafard.Outre son époux, elle laisse dans le deuil son frère et ses soeurs: André (Suzanne Doucet), Micheline (Rodrigue Marion) et Lorraine son beau-frère Michel Bilodeau et sa belle-soeur Lise Bilodeau, de nombreux neveux et nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 15 novembre dès 12h30 en l'église St-Henri de Mascouche. Les funérailles auront lieu à 13h, suivies de l'inhumation au cimetière de St-Cuthbert.Des dons à la Fondation de l'hôpital Le Gardeur seraient appréciés.