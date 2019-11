Délices terre-mer d’automne

Vous mangez plutôt poisson ou plutôt viande ? C’est le moment de mettre tout dans le même plat.

Le terre-mer est parfait pour les gros appétits et pour les gourmets. Avoir plusieurs saveurs dans la même assiette, c’est toujours intéressant. Quand vous pensez à terre-mer, vous pensez d’abord à un plat de filet mignon accompagné d’un homard ou de scampi cuits dans un beurre à l’ail. Moi aussi, et cela me ramène aux années soixante-dix quand ce plat que l’on appelait le surf and turf était à l’honneur des beaux restaurants et que c’était le plat chic à déguster.

Aujourd’hui, plus besoin de steak ni de homard. Notre cuisine nouvelle, à la fois locale, fusion et éclatée, nous permet de mélanger les saveurs aussi lointaines que la truite fumée et le bacon en toute amitié avec la choucroute. Il suffit de bien caraméliser la choucroute et de choisir un bacon pas trop sucré, juste fumé à point, pour que l’harmonie soit parfaite. Vous pouvez aussi faire le terre-mer encore moins traditionnel en plat mijoté, avec un poisson blanc et un petit morceau de porc salé. Le terre-mer n’a jamais été aussi délicieux que façon blanquette bien crémée.

À la semaine prochaine !

Choucroute terre-mer

Photo courtoisie

Un plat qui surprend et qui réchauffe. Le goût de fumée à la fois de la truite et du bacon supporte très bien la saveur douce de la choucroute.

Servez avec un vin blanc charnu ou un rouge léger.

Portions : 4

Préparation : 25 min

Cuisson : 1 h 15 min

Ingrédients

225 g (8 oz) de bacon fumé en 1 morceau

450 g (1 lb) de choucroute (en conserve)

1 oignon pelé, râpé

1 pomme pelée, râpée

2 c. à s. de cassonade foncée

1 c. à s. de vinaigre de pomme

1 tasse de cidre

5 baies de genièvre

5 grains de poivre noir

1 filet de truite fumée

4 petites pommes de terre pelées, cuites

4 palourdes

Méthode

1. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F).

2. Dans une grande casserole, faire suer le morceau de bacon à feu moyen-doux durant 15 minutes, en le retournant souvent. Transférer le bacon dans un plat à four.

3. Dans la casserole, ajouter la choucroute, l’oignon, la pomme et la cassonade. Faire caraméliser à feu moyen, en remuant, environ 5 minutes. Verser le vinaigre et laisser évaporer. Verser le cidre et ajouter les baies de genièvre et de poivre. Cuire à feu doux pendant 15 minutes.

4. Transférer dans le plat à four avec le morceau de bacon. Ajouter la truite fumée sur la choucroute. Couvrir de papier aluminium. Cuire au four pendant 30 minutes.

5. Retirer le plat du four. Ajouter les palourdes et les pommes de terre. Couvrir et remettre au four 10 minutes.

6. Retirer du four et servir.

Potée crémée terre-mer

Photo courtoisie

La crème légèrement acidulée de ce plat en rallie toutes les saveurs. Le flétan peut être remplacé par du saumon ou de la morue.

Portions : 4

Préparation : 25 min

Cuisson : 50 min

Ingrédients

2 c. à s. de beurre

225 g (8 oz) de lard salé, en cubes

1 oignon pelé, émincé

2 gros poireaux, émincés

4 carottes moyennes pelées, en rondelles

8 champignons, en moitiés

2 tasses de bouillon de poulet

4 morceaux de flétan

1 c. à s. de moutarde de Dijon

2 tasses de crème fraîche

Sel et poivre blanc moulu

Méthode

1. Dans une grande casserole, faire fondre le beurre. Ajouter le lard salé et l’oignon. Faire revenir à feu moyen-doux durant 10 minutes. Ajouter les poireaux, les carottes et les champignons. Poivrer généreusement. Faire revenir 10 minutes.

2. Verser le bouillon et porter à ébullition. Couvrir à moitié et cuire à feu moyen-doux pendant 15 minutes. Ajouter les morceaux de flétan. Couvrir et cuire à feu doux 10 minutes supplémentaires.

3. À l’aide d’une cuillère trouée, transférer délicatement les morceaux de flétan sur des assiettes creuses chaudes.

4. Incorporer la moutarde dans la casserole. Ajouter la crème et porter à ébullition, en remuant. Saler et poivrer au goût.

5. Répartir la sauce, les légumes et le lard sur les morceaux de flétan. Servir immédiatement.