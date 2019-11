GOUPIL, Lucien



Au CHSLD de St-Jérôme, le 4 novembre 2019, à l'âge de 93 ans, est décédé M. Lucien Goupil, époux de Mme Jeannine Campeau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants feu Daniel, Chantal (Keith), France (Robert), Francine (Yves), René (Karen), Jean-Luc, ses petits-enfants Iannick, Justin, Geneviève, Marie-Julie, Jordan, Catherine, Jean-Samuel, ses arrière-petits-enfants Harrison, Owen et Evalyn, ses frères et soeurs, neveux, nièces ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 17 novembre de 14h à 17h30 au418 BOUL. LABELLEROSEMÈREUne réunion de prières aura lieu ce même jour à 17h30 à la chapelle du salon.La famille tient à remercier toute l'équipe du CHSLD de St-Jérôme, en particulier le personnel du 2e étage, pour leur travail et leur dévouement exceptionnel.Au lieu de fleurs, des dons à la Société Alzheimer seraient appréciés.