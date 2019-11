GOUSSE, Alain



À Saint-Eustache, à l'âge de 80 ans est décédé Alain Gousse à la suite d'un AVC. Il rejoint dans l'Au-delà sa soeur Mireille.Il laisse dans le deuil sa grande famille de "chums", sa fille Alexandra, sa soeur Diane (Germaine), son frère Claude (Ginette), ses nièces Debbie et Catherine, ses neveux Steve et Maxime, plusieurs petites-nièces et petits-neveux et sa petite-fille Adélaïde.Alain a fait sa vie en tant que golfeur professionnel, d'abord au Club de golf de Mascouche et ensuite au Club de golf Glendale.Une célébration de sa vie aura lieu dimanche le 17 novembre 2019 au Bar Billard La Citadelle, 213 boul. René A. Robert à Ste-Thérèse de 14h à 18h.La famille tient à remercier le personnel médical de l'hôpital de Saint-Eustache.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme Golf Québec ou la Fondation de l'hôpital de Saint-Eustache.