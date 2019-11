BUREAU GUINDON, Laurette



À Montréal, le vendredi 8 novembre 2019 est décédée, à l'âge de 87 ans, Laurette Guindon, épouse de feu Normand Bureau.Elle laisse dans le deuil ses enfants Diane (Gaétan) et Jacques (Lisette), ses petits-enfants Eric, Karine, Sylvain et Alexandre, ses arrière-petits-enfants Darianne, Sébastien, Sophie, Floralie et Rafaël, ses soeurs Cécile, Thérèse, Lise, Micheline, Pierrette et son frère Jules ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele dimanche 17 novembre 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le lundi matin dès 9h.Les funérailles seront célébrées le lundi 18 novembre 2019, à 11h en l'église Ste-Marthe et de là au cimetière Le Repos St-François D'Assise.Au lieu des fleurs, des messes en sa mémoire seraient appréciées.