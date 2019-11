Elle périt malgré des pneus d’hiver neufs

TROIS-RIVIÈRES | Une femme de 57 ans décédée à la suite d’une collision avec un autobus scolaire mardi avait passé son permis de conduire pour la première fois il y a quelques années et en était très fière.

La chaussée enneigée et glissante, laissée par la première tempête de neige de la saison, pourrait être à l’origine du dérapage selon les autorités.

Petra Klara Mosmann a épousé un militaire québécois en Allemagne en avril 1982. Le couple est venu s’établir au Québec en juin 1986. Ils ont élevé trois filles : Sonja, Christine et Annie, aujourd’hui mères à leur tour.

Trente-sept ans de mariage plus tard, Mme Mosmann était grand-mère de cinq fillettes et de deux garçons.