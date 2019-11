COUTU DUFORT, Jacqueline



Jacqueline nous a quittés le 7 novembre dernier en après-midi, après une longue et cruelle maladie, à l'âge de 78 ans.Ses proches l'ont accompagnée jusqu'à la fin avec amour et sérénité.Elle restera à jamais dans la mémoire de son époux, Guy, de ses enfants, Marie-Lise (Richard), Philippe (Annick Nguyen), de son frère Michel (Louise Brisson), de ses petits-enfants, Mathilde, Charlotte, Albert et Antoine, ainsi que de sa famille, de ses neveux et nièces, et de ses amis.La famille vous accueillera le dimanche 17 novembre 2019 de 13 à 16 heures et une liturgie de la Parole aura lieu le jour même dès 16 heures en la chapelle de la résidence funéraire. Les derniers adieux auront lieu au cimetière Notre-Dame-des-Neiges pour la famille à une date ultérieure.Au lieu de fleurs, des dons en sa mémoire à la Société Parkinson Québec seraient appréciés.COLLINS CLARKE MacGILLIVRAY WHITE307, PROMENADE RIVERSIDEST-LAMBERT, QC J4P1A7www.dignitequebec.com