Fondation Virage pour le soutien au cancer amasse 500 000 $

Stéphane Achard, premier VP à la direction, Entreprises et assurances de la Banque Nationale, et Nathalie Bondil, DG et conservatrice en chef du Musée des beaux-arts de Montréal, étaient les hôtes d’un somptueux repas au cœur même des galeries d’œuvres d’art du Pavillon pour la Paix Michal et Renata Hornstein. Cette soirée-bénéfice au profit de la Fondation Virage pour le soutien au cancer a permis de recueillir la somme de 500 000 $.

Photo Martin Alarie

