Je sors, je reste

Coup de cœur :

Album

Junior – Corridor

Le groupe montréalais Corridor lançait cet automne son troisième album intitulé «Junior», fruit d’une collaboration avec la très prestigieuse maison de disques «Sub Pop» (Nirvana, Fleet Foxes, The Shins). Le quatuor y propose un son rock et post-punk très cinématographique et minimaliste, toujours coloré et bien construit, parfois ponctué d’élans psychédéliques. Le groupe réussit ici à offrir un nouvel opus bien travaillé et original sans en perdre l’aspect plus brute qui les caractérise.

Disponible depuis le 18 octobre

Je sors :

Théâtre

Constituons !

Le metteur en scène Christian Lapointe propose ce soir et ce jusqu’au 30 novembre la pièce Constituons! à travers laquelle il présente le résultat d’un vaste exercice de démocratie, réalisé en partenariat avec l’Institut du Nouveau Monde. 42 personnes ont été choisis au hasard pour concevoir la constitution du Québec de demain.

Ce soir à 19h au Centre du Théâtre d’Aujourd’hui, 3900 rue Saint-Denis

Exposition

Et toi ?

Présentée à la Galerie Carte Blanche, l’exposition intitulée «Et toi ?» de l’artiste peintre Roselyn Le Cours rassemble des univers colorés dont l’aspect parfois ludique se jumèle habilement aux considérations plus sociales et politiques que recèlent ses toiles. L’exposition célèbre le mouvement #MeToo. Elle se déroulera jusqu’au 18 novembre 2019.

Ce soir à partir de 17h à la Galerie Carte Blanche, 1853 Rue Atateken

Spectacle

Hommage à Félix Leclerc

À travers ce concert «Hommage à Félix Leclerc», également présenté demain, 12 artistes de différents styles et générations présenteront sur scène leur hommage à ce géant de la chanson québécoise. Simon Leclerc en a signé les adaptations symphoniques et en dirigera l’orchestre. Plusieurs titres provenant de l’immense répertoire de Félix Leclerc seront présentés.

Ce soir à 20h à la Maison symphonique de Montréal, 1600 rue Saint-Urbain

Danse

L’Encre Noire

Le collectif La Tresse propose à partir de ce soir la pièce intitulée «L’Encre Noire» à travers laquelle les trois chorégraphes et interprètes Geneviève Boulet, Erin O’Loughlin et Laura Toma puisent chacune dans leur origine québécoise, irlandaise et roumaine pour bâtir ce spectacle qu’elles ont créé à trois. «L'Encre Noire» est le fruit d’une résidence en Irlande.

Ce soir à 19h à l’Agora de la danse, 1435 rue de Bleury

Cinéma

Trafic

Le documentaire intitulé «Trafic» sera présenté ce soir en projection spéciale au Cinéma moderne. D’abord lancé sous la forme d’un balado et de capsules vidéos, le documentaire traite de l’exploitation sexuelle chez les jeunes filles. La projection sera suivie d’une discussion avec la réalisatrice Catherine Proulx et la productrice Karine Dubois.

Ce soir à 18h30 au Cinéma moderne, 5150 boulevard Saint-Laurent

Je reste :

Album

Un village en trois dés

Le conteur Fred Pellerin dévoile le tout nouveau chapitre des grandes histoires de son maintenant mythique village Saint-Élie-de-Caxton. Il s’en dégage une chaleur toujours débordante, une lumière qui fait sourire.

En librairie depuis le 5 novembre

Livre

Vers d’autres rives

Le célèbre auteur Dany Laferrière propose ici un tout nouveau roman intitulé «Vers d’autres rives» entièrement dessiné à la main, le texte come les différentes images qui le ponctuent.

En librairie depuis le 12 novembre

Livre

Vive le travail libre

Le journaliste et auteur Pierre Sormany dévoile son tout nouveau livre intitulé «Vive le travail libre. Réflexions sur le travail, l'emploi salarié et les limites de l'économie marchande» à travers lequel il souhaite ouvrir la réflexion sur notre rapport à l’emploi.

En librairie le 12 novembre