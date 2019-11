Je sors, je reste

Coup de cœur :

Lancement

Fâcheuse tendance - Michaëlle Richer

L’auteure-compositrice-interprète Michaëlle Richer présentera ce soir dans le cadre du festival Coup de cœur francophone son premier album en carrière intitulé «Fâcheuse tendance». L’artiste y propose un premier opus aux sonorités folk-rock, aux arrangements parfois planants, parfois plus brutes, et à travers lequel les synthétiseurs réussissent à donner une belle profondeur au résultat final. L’album «Fâcheuse tendance» et disponible depuis le 18 octobre.

Ce soir à 20h30 à la Sala Rossa, 4848 boulevard Saint-Laurent

Je sors :

Spectacle

Geoffroy

Venant tout juste de lancer son deuxième album intitulé «1952» et à travers lequel il rend un grand hommage à sa mère, l’auteur-compositeur-interprète Geoffroy présentera ce soir un concert au Ausgnang Plaza avant de partir en tournée à travers le Canada. L’artiste propose un son qui mélange habilement les sonorités folk aux rythmes plus pop.

Ce soir au Ausgang Plaza, 6524 rue St-Hubert

Spectacle

Laurence Nerbonne

Présenté dans le cadre du Festival Coup de cœur francophone, l’artiste originaire de l’Outaouais Laurence Nerbonne sera en concert ce soir pour y présenter notamment les pièces de son dernier opus intitulé «Feu». La chanteuse propose un son électro-pop bien efficace et dansant ponctué d’accents hip-hop et trap.

Ce soir à 20h au Club Soda, 1225 boulevard Saint-Laurent

Spectacle

Jérôme Minière

Toujours dans le cadre du festival de la chanson Coup de cœur francophone, un festival se déroulant cette année du 7 au 17 novembre, l’artiste Jérôme Minière présentera « Duplicatas», un spectacle solo-vidéo inspiré par ses deux derniers albums intitulés « Dans la forêt numérique » (décembre 2018) et « Une clairière » (juin 2019). L’artiste Philémon Cimon sera également de la soirée à travers ce plateau double.

Ce soir à 20h au Lion d’Or, 1676 rue Ontario.

Théâtre

Les amoureux

Mise en scène par Catherine Vidal, la pièce intitulée «Les Amoureux» de Carlo Goldoni, créateur de la comédie italienne moderne, raconte les aventures de deux amoureux inséparables mais pourtant aux prises avec des conflits quotidiens et récurrents. La pièce sera présentée au Théâtre Denise-Pelletier jusqu’au 30 novembre.

Ce soir à 20h au Théâtre Denise-Pelletier, 4353 rue Sainte-Catherine

Spectacle

Jérôme 50

Après avoir lancé il y a un an son album intitulé «La hiérarchill» et suite au dévoilement cet été de son deuxième opus intitulé «Le camp de vacances de Jérôme 49», l’auteur-compositeur-interprète présentera ce soir un concert au Ministère dans le cadre du Coup de cœur francophone. L’artiste propose un son toujours très accrocheur aux sonorités folk.

Ce soir à 21h au Ministère, 4521 boulevard Saint-Laurent

Je reste :

Télé

Le goût du monde

Le documentaire «Le goût du monde», du réalisateur Pierre Brochu, s’intéresse aux nombreux chefs de cuisine d’origine québécoise qui aujourd’hui travaillent aux quatre coins du monde, dont Vincent Déry à Londres, Luc Alarie à Westwood aux États-Unis et Sashana Souza Zanella à Édimbourg en Écosse.

Ce soir à 22h sur les ondes de Canal D

EP

Partir à point Volume 3 - Gaële

L’artiste Gaële propose avec «Partir à point Volume 3» un troisième EP à travers lequel elle réinterprète quatre chansons d’artistes québécois masculins l’ayant inspirée depuis son arrivée au Québec.

Disponible depuis le 30 octobre

Livre

Pour nous libérer les rivières

L’auteur Hugo Latulippe propose avec le livre «Pour nous libérer les rivières, plaidoyer en faveur de l’art dans nos vies» une réflexion sur la place que doit occuper l’art dans une époque bouleversée notamment par les changements climatiques.

Disponible depuis le 12 novembre