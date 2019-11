José Gaudet et Mario Tessier: une réunion dans l'air

Ils ont des projets chacun de leur côté, mais ça n'empêche pas les très bons amis que sont José Gaudet et Mario Tessier de penser à remonter ensemble sur scène pour faire rire le public.

Lors de la première du spectacle «Transparent» de Mario Tessier, mardi soir à Montréal, son complice des Grandes Gueules a assuré que les deux comiques reprendront du service.

«On n'a jamais dit que c'était fini, a rappelé José Gaudet. Un jour, qu'on fasse un truc ensemble, surtout une tournée, c'est fort probable. On n'a pas eu la chance de dire ¨Hey gang, merci, on tourne la page¨. Il y a encore des choses qu'on a envie de faire, on se parle souvent, surtout depuis six mois. On s'est dit qu'un jour on allait le faire, mais on ne sait pas quand.»