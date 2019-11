Vous cherchez un emploi à Montréal ? Rendez-vous à la Grande corvée de l’emploi qui aura lieu le jeudi 21 novembre au Palais des congrès. Quelque 150 recruteurs y seront présents et ils ont deux points en commun : ils sont tous basés sur l’île de Montréal et ils ont des postes à pourvoir. Au total, ce sont plus de 2 500 emplois qui sont disponibles.

Les emplois sont dans tous les domaines : l’aéronautique, les transports routier et aérien, les services d’aide à domicile, les technologies, la restauration et le commerce de détail, pour ne nommer que ceux-là. Parmi les exposants, mentionnons Aéro Montréal, Autobus Idéal, CHUM, Brasserie Les Enfants terribles, Couche-Tard, Hypertec, Saputo et plusieurs autres.

Éric Boutié

Président de l’Événement Carrières

« Les besoins sont variés. Les employeurs cherchent autant des étudiants pour des postes à temps partiel que des diplômés des cégeps et des universités pour des emplois réguliers », explique Éric Boutié, président de l’Événement Carrières, qui organise cette première édition de la Grande corvée de l’emploi en collaboration avec le gouvernement du Québec.

Travailleurs expérimentés en demande

Ce nouveau salon de l’emploi s’inscrit dans le cadre de l’initiative Grande corvée de l’emploi mis en œuvre par le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, au début de l’année. L’objectif : soutenir les entreprises dans leurs défis de recrutement et aider les travailleurs à développer leur employabilité.

« Les recruteurs ciblent également les 55 ans et plus, qui sont soit en réorientation de carrière ou qui veulent réintégrer le marché du travail, affirme M. Boutié. En raison de la rareté de main-d’œuvre, les employeurs n’ont pas le choix de s’ouvrir à un bassin plus large de candidats. »

Photo courtoisie

Rappelons que le taux d'emploi des travailleurs expérimentés québécois est nettement inférieur à celui d’autres provinces comme l'Ontario. En 2018, pour les personnes 60 à 64 ans, il était de 48,5 % au Québec comparativement à 54,8 % dans la province voisine. Un rattrapage permettrait de bénéficier de la présence de 89 000 travailleurs supplémentaires sur le marché du travail québécois pour pourvoir les postes disponibles, selon les données du ministère du Travail.

Savoir se démarquer

En plus des kiosques des entreprises qui recrutent, les visiteurs auront accès à un espace Immigration et Aide à l’emploi qui regroupera différents organismes dont Qualifications Québec, un guichet unique qui fournit toute l’information pertinente pour la reconnaissance des acquis. Le Réseau canadien des entreprises d’entraînement et CJE de l’Île de Montréal, le regroupement des Carrefour Jeunesse-Emploi du territoire, seront aussi présents.

Des ateliers-conférences de 30 minutes seront proposés en continu tout au long de la journée. Les visiteurs auront ainsi la chance d’avoir des conseils sur les techniques de recherche d’emploi, incluant la rédaction d’un cv qui se démarque, et la préparation à l’entrevue d’embauche. Pour les participants, l’accès est gratuit. Pour consulter la liste des participants et bien préparer sa visite, consultez le site trouverunemploi.net.

LA GRANDE CORVÉE DE L'EMPLOI 2019