Les Steelers bien en vie

Le départ catastrophique des Steelers semble déjà loin derrière. Pour une équipe qui a dû composer avec les blessures à des positions clés, en plus de gérer quelques épisodes mélodramatiques durant la saison morte, la barque semble redressée de belle façon.

Après avoir perdu leurs trois premiers duels et leur quart-arrière étoile Ben Roethlisberger, peu donnaient cher de la peau des Steelers, qui se retrouvent en action demain soir dans un duel de division important face aux Browns.

Pourtant, depuis, ils ont fait preuve de résilience en remportant cinq de leurs six derniers matchs. La seule défaite est survenue contre les Ravens de l’inimitable Lamar Jackson, en prolongation. C’est par ailleurs dans cette rencontre que le quart-arrière substitut Mason Rudolph avait été frappé solidement et qu’il avait dû céder sa place pour le reste du match et le suivant à l’inexpérimenté Devlin Hodges.

Pour sa part, le porteur James Conner a raté les deux derniers matchs face aux Colts et aux Rams, mais les siens s’en sont sortis.

Un vrai mauvais match

Dans le cas des Steelers, il semble que plusieurs en dehors du vestiaire aient appuyé trop vite sur le bouton de panique. Après leur premier match horrible en lever de rideau face aux Patriots et la blessure de Roethlisberger, il était trop facile de sauter aux conclusions.

Et qu’est-ce qui a changé ? Une défensive de feu ! Les Steelers ont généré 26 revirements, le deuxième plus haut total dans la NFL derrière les Patriots. L’an dernier, l’équipe se contentait toutefois du 29e rang à ce chapitre avec seulement 15 revirements.

Le joueur ayant le plus d’impact est assurément le maraudeur Minkah Fitzpatrick, acquis des Dolphins contre un choix de première ronde en cours de saison. En neuf rencontres avec sa nouvelle équipe, Fitzpatrick a intercepté cinq passes, recouvert trois échappés et inscrit deux touchés.

Le secondeur recrue Devin Bush a aussi des ailes avec 69 plaqués, deux interceptions et un sac du quart. Son compère TJ Watt est maintenant cinquième dans le circuit avec 9,5 sacs. Les Steelers pointent au deuxième rang pour les sacs avec 33.

En d’autres termes, l’attaque vient directement de la défensive. Même si le jeune quart Mason Rudolph ne fait que le minimum requis, tant qu’il ne commet pas d’erreurs, les Steelers sont dans le coup. Si les séries débutaient aujourd’hui, ils seraient d’ailleurs qualifiés.

Attention, toutefois, les Browns ont bien performé contre une défensive vorace, celle des Bills. Ils ont enfin enrayé, du moins temporairement, leurs flagrants problèmes de pénalités et de revirements. Il faut s’attendre à un duel chaudement disputé demain soir, mais encore une fois, de gros jeux défensifs sauveront les Steelers.

► Ma prédiction: Steelers 23 c. Browns 16