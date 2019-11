Stephan Moccio est l’homme des grandes occasions pour Céline Dion. En entrevue au Journal, le compositeur et réalisateur canadien derrière Courage, la chanson-titre du nouvel album de l’artiste québécoise, accepte cette étiquette avec humilité. « C’est incroyable quand j’y pense. »

Stephan Moccio mérite le titre d’« homme des grandes occasions » parce qu’en 2002, c’était sa chanson, A New Day Has Come, que Céline Dion avait choisie pour marquer son retour sur disque – et sur scène – après avoir donné naissance à René-Charles. Coécrit avec Aldo Nova, le morceau évoquait l’étape importante que l’étoile de Charlemagne venait de franchir en devenant mère.

Dix-sept ans plus tard, l’histoire se répète. Courage n’est pas seulement le titre du nouvel opus en anglais de Céline Dion, son premier depuis qu’elle a perdu René Angélil en janvier 2016, c’est le nom de l’ambitieuse tournée mondiale qu’elle a entreprise en septembre à Québec.

Photo d'archives, WENN.com

« Céline est l’une des plus grandes artistes au monde, déclare Stephan Moccio. Être présent pour marquer deux super grands événements pour elle, c’est un cadeau. C’est un privilège. Je ne sais pas ce que j’ai fait pour mériter ça. Les planètes devaient être alignées. »

Juste Quelques heures

L’idée de Courage est venue à Stephan Moccio en 2017 après une conversation avec Céline Dion à Las Vegas. La chanteuse l’avait ému en racontant combien elle trouvait les journées difficiles depuis qu’elle n’avait plus son grand amour pour l’épauler. « J’avais senti que c’était une femme qui avait beaucoup de peine », résume le Californien d’adoption.

De retour à Las Vegas, Moccio a contacté ses amis Erik Alcock et Liz Rodrigues, et c’est ainsi que Courage a pris forme, en quelques heures. « Pour les belles chansons, ça peut aller vite », commente le pianiste de Niagara Falls issu d’une mère québécoise.

Émotions

Dotée d’un message d’espoir, Courage explore la vulnérabilité de Céline Dion avec des paroles comme : « I would be lying if I said I’m fine / I think of you at least a hundred times ». (« Dire que tout va bien serait mentir/Je pense sans cesse à toi. ») Le démo a été enregistré la journée même avec Liz Rodrigues au micro. Céline Dion a adoré le résultat et quelques mois plus tard, en décembre 2018, elle immortalisait la pièce au Studio At The Palms à Las Vegas.

Stephan Moccio qualifie la séance d’enregistrement d’« extrêmement émouvante ». « La voir travailler, c’est tripant. C’est une femme qui a tout fait dans l’industrie. Elle a tout gagné. Elle n’a plus rien à prouver. Mais elle reste tellement disciplinée. Après l’enregistrement, on a écouté la chanson et elle pensait qu’elle pouvait faire les notes plus hautes un peu mieux. On est donc retourné en studio le lendemain pour compléter ».

Les grandes espérances

Sony Music semble beaucoup croire en Courage. La touchante ballade fait d’ailleurs l’objet d’un vidéoclip en noir et blanc qui vient d’être lancé.

Stephan Moccio, qui signe une autre chanson sur l’album Courage (Boundaries, coécrite avec Maty Noyes), n’a pas encore eu l’occasion d’entendre Céline Dion interpréter la pièce en spectacle. Mais sa mère, oui. « Elle est allée la voir le premier soir à Québec, la chanceuse! »

L’album Courage de Céline Dion sort vendredi.