Maxime Lajoie veut faire ses classes

Or, après une saison quasi complète dans la capitale fédérale, l’an dernier, lors de laquelle il a fait amplement parler de lui et écarquiller bon nombre de paires d’yeux, Lajoie a plié bagage plutôt hâtivement au camp d’entraînement. Le 22 septembre, il était rétrogradé à Belleville avec 10 de ses coéquipiers. Ses 56 matchs et 15 points à la ligne bleue des Sénateurs ne signifiaient plus rien. Et ce, même si le club de la LNH s’était affaibli durant la saison morte.